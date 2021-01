Erstes Online-Treffen : Laschet entscheidet über Positionen im Präsidium

Berlin Armin Laschet hat sich heute online in einer ersten Präsidiums- und Vorstandssitzung unter anderem zu seinem unterlegenen Konkurrenten Friedrich Merz geäußert. Zudem bleibt der befürchtete Mitgliederschwund nach Merz Niederlage aus.

CDU-Chef Armin Laschet will in nächster Zeit mit dem im Ringen um den Parteivorsitz unterlegenen Friedrich Merz über dessen künftige Aufgaben in der Partei sprechen. „Ich schätze ihn, ich schätze seinen Rat und er wird seinen Platz finden“, sagte Laschet am Montag in Berlin nach den ersten Online-Beratungen der neugewählten CDU-Spitzengremien. Nach dem knappen Sieg Laschets bei der Stichwahl am 16. Januar war in der Partei befürchtet worden, dass es zu einer Spaltung wegen der enttäuschten Merz-Fans zu Beginn des Superwahljahres 2021 geben könnte.