Kostenpflichtiger Inhalt: Wettbewerb um Kanzlerkandidatur : Am Ende entscheidet die Substanz

Der Wettstreit zwischen Markus Söder und Armin Laschet dürfte an Schärfe zunehmen. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf Politik wird in diesen Wochen und Monaten nahezu ausschließlich daran gemessen, wie gut – oder schlecht – sie die Pandemie bewältigt. Der Wettstreit zwischen Markus Söder und Armin Laschet, der sich schon im alten Jahr immer wieder in Corona-Fragen zeigte, dürfte nun an Schärfe eher zunehmen.