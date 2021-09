Wenige Tage bis zur Wahl : Laschet und Scholz auf Stimmenfang

Berlin SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kämpfen in ganz Deutschland um die letzten Stimmen. Ein SPD-Landeschef ist sich der Sache bereits so sicher, dass er sein Erscheinungsbild mit dem Erfolg von Scholz verknüpft.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass die SPD bei der Bundestagswahl am Sonntag noch besser abschneidet als in den Umfragen. Der Aufbruch im Land sei spürbar, sagte Scholz am Dienstag vor einer Wahlkampf-Veranstaltung in Soltau in Niedersachsen. Die Stimmung sei „gefühlt besser als in den Umfragen“. „Das wird auch tragen durch diese Woche“, sagte Scholz.