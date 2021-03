Treffen von CDU-Chef und Österreichs Kanzler : Laschet und Kurz fordern europäische Lösungen im Kampf gegen Corona

Berlin Armin Laschet und Sebastian Kurz treffen sich heute zu einem Vier-Augen-Gespräch. Bereits im Vorfeld betonten beide die enge Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz haben im Kampf gegen die Corona-Pandemie europäische Lösungen angemahnt. „Das Virus macht nicht an einer Grenze halt“, sagte Laschet am Freitag vor einem Vier-Augen-Gespräch mit Kurz in Berlin. „Wir brauchen eine Kooperation über die Grenzen hinweg. Wir können in der Pandemie nur voneinander lernen.“