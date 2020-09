Flüchtlinge : Laschet sagt schnelle Hilfe für Migranten in Moria zu

Berlin/Düsseldorf Zahlreiche Politiker erhöhen den Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er soll als Reaktion auf den verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager den Weg eröffnen, damit deutsche Städte mehr Betroffene aufnehmen können.

„Wir stehen in dieser Situation an der Seite Griechenlands“, sagte Laschet, der in einem Telefonat mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis direkte und schnelle Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen anbot. „Wir brauchen jetzt beides: Eine schnelle Soforthilfe für Moria und eine nachhaltige, europäische Hilfe bei der Aufnahme von Kindern und Familien“, sagte Laschet. NRW stehe bereit, für beides seinen Beitrag zu leisten. „Wir haben der Bundesregierung heute Vormittag angeboten, bei der Ausstattung der Soforthilfe zu unterstützen – mit Zelten, Medikamenten und allem, was es jetzt besonders dringend braucht. Wir werden auch bei der langfristigen Lösung helfen: Wir sind bereit, bis zu 1000 Flüchtlinge in NRW aufzunehmen“, sagte Laschet. Das habe er mit NRW-Integrationsminister Joachim Stamp abgestimmt.

Dagegen hatte Merkel erst in der vergangenen Woche unterstrichen, dass sie die Bereitschaft der Länder und Kommunen zwar „anerkennenswert“ finde, sich zugleich aber um ein zentrales Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sorge. Wenn sich in Europa herumspreche, dass alle Flüchtlinge, die jetzt zur Debatte stünden, von Deutschland aufgenommen würden, „werden wir nie eine europäische Lösung bekommen“, sagte Merkel. Auch Seehofer will in seit Monaten laufenden Verhandlungen mit den Amtskollegen zu einer gemeinsamen Asylpolitik kommen. Das würde er mit einer breit angelegten Flüchtlingsaufnahme nach Ministeriums-Einschätzung im Vorfeld des EU-Rates der Justiz- und Innenminister Anfang Oktober gefährden. Unter dem Eindruck der Brandkatastrophe wiederholte Seehofer diesen Standpunkt im Innenausschuss. Mit Alleingängen würde Deutschland das selbstgesteckte Ziel einer gemeinsamen Lösung konterkarieren. Es müsse zu einer Verständigung kommen, welche Länder sich an der Aufnahme von Flüchtlingen, an der Grenzsicherung und an der Rückführung beteiligen.