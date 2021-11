Laschet-Nachfolge : Kanzleramtsminister Braun kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Wiesbaden Im Rennen um den Posten des CDU-Vorsitzenden gibt es eine erste Kandidatur: Kanzleramtsminister Helge Braun bewirbt sich um die Nachfolge von Armin Laschet. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Braun werde der Landespartei in Hessen am Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, sagte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Offiziell nominiert werde er durch seinen Heimatkreisverband in Gießen.