Konsequenzen aus der Unwetterkatastrophe : Laschet und das Klima – „Der Fahrplan steht“

Düsseldorf/Duisburg Der NRW-Ministerpräsident will die Klimapolitik aufgrund der Unwetterkatastrophe nicht verschärfen. SPD-Umweltministerin Schulze fordert hingegen einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Und erhält dafür überraschende Unterstützung.

Die Unwetterkatastrophe hat am Freitag eine Debatte über die Klimapolitik ausgelöst. „Wer zurzeit im Westen des Landes aus dem Fenster schaut, sieht die dramatischen Folgen des Klimawandels“, sagte der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner. Die beste Vorsorge sei konsequenter Klimaschutz . Mit dem Klimaschutzpaket „Fit for 55“ schlage die EU-Kommission die richtige Richtung ein und mache Klimaschutz zum europäischen Zukunftsprojekt.

Die Flutkatastrophe der vergangenen Tage sei eindeutig ein Zeichen des Klimawandels, sagte auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Freitag bei einem Besuch in der Hochwassermeldezentrale des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in Duisburg. Jetzt gehe es darum, Hochwasserschutzmaßnahmen weiter umzusetzen, Starkregenkonzepte zu erarbeiten, mehr Grün in die Städte zu bringen und mehr Versickerungsflächen zu schaffen“, so die Ministerin.