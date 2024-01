Nach Correctiv-Bericht So denkt Lars Klingbeil über Alice Weidel

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel als „Rechtsextreme“ bezeichnet. Klingbeil sagte am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Ich finde, sie ist eine Rechtsextreme. Sie trägt Verantwortung in einer rechtsextremen Partei.“ Die AfD wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet, bundesweit gilt sie als Verdachtsfall.