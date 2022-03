SPD-Chef Lars Klingbeil : „Wir Deutsche müssen jetzt gute Gastgeber sein“

Berlin Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil über die Moskau-Mission des Altkanzlers, die Herausforderung der Flüchtlinge in Deutschland, die roten Linien der Nato und die Chancen der SPD bei den kommenden Landtagswahlen.

Herr Klingbeil, wo steckt der Altkanzler?

Klingbeil In Hannover, nehme ich an.

Info Vier Jahre lang Generalsekretär der SPD Persönlich Der 1978 in Soltau geborene Lars Klingbeil hat Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert. In seiner Jugend war er nach eigenen Angaben in der Antifa aktiv. Klingbeil ist verheiratet. Politik Von Januar bis Oktober 2005 sowie seit 2009 sitzt er für die SPD im Bundestag. Von Dezember 2017 bis Dezember 2021 war er Generalsekretär der Partei, von Mai 2003 bis November 2007 einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jusos. Seit Dezember 2021 bildet er mit Skaskia Esken den Bundesvorstand der SPD. Ausrichtung Lars Klingbeil gehört dem Seeheimer Kreis an, in dem sich der konservative Flügel der SPD-Bundestagsfraktion zusammengeschlossen hat. Bis 2015 war er Mitglied der Parlamentarischen Linken.

Sie hatten vor und nach seiner Moskau-Reise keinen Kontakt?

Klingbeil Nein. Ich habe bis heute keine offiziellen Informationen und das, was ich weiß, habe ich der Zeitungslektüre entnommen.

Gerhard Schröder ignoriert Ihr Ultimatum zur Aufgabe seiner russischen Aufsichtsratsmandate. Lassen Sie sich das bieten?

Klingbeil Acht ehemalige und zwei aktuelle SPD-Vorsitzende haben ihn aufgefordert, dass er diese Mandate bei Putins russischen Staatskonzernen niederlegt und sich damit auf die richtige Seite der Geschichte stellt. Die politische Distanzierung ist in aller Deutlichkeit da und die Erwartung formuliert worden.

SPD-Bundesvize Anke Rehlinger ist für einen Parteiausschluss, wenn der Altkanzler nicht mit Putin bricht. Machen Sie sich das zu eigen?

Klingbeil Er ist völlig isoliert in der SPD. Und in Hannover läuft ein Parteiordnungsverfahren, das die Sache bewertet.

Ihre Co-Chefin Saskia Esken spielt gedanklich mit dem Einsatz von Nato-Truppen. Wäre der Einsatz von Chemiewaffen durch Russland dafür eine rote Linie?

Klingbeil Der Westen ist gerade so geeint wie nie und hat die härtesten Sanktionen beschlossen, die jemals verhängt wurden. Die russische Wirtschaft gerät ins Wanken. Es gibt Waffenlieferungen, da haben wir bereits eine rote Linie in der deutschen Außenpolitik überschritten. Wir erhöhen den Druck auf China. Auch das ist ganz wichtig. Klar ist aber auch, dass die NATO nicht Kriegspartei werden sollte. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen, um nicht in eine Situation hinein zu rutschen, die am Ende den Dritten Weltkrieg auslöst.

Sie erwähnen China. Welche Druckmittel hat der Westen, um Peking von Moskau wegzubewegen?

Klingbeil China kann sich nicht neutral verhalten. Als UN-Sicherheitsratsmitglied ist das Land gefordert, politischen Druck auf Russland auszuüben, damit dieser Krieg beendet wird. Übrigens hat auch China unterschätzt, wie stark Putins Krieg gegen die Ukraine den Westen zusammenschweißt.

Der Kreml kann sich wohl Friedensgespräche vorstellen, falls die Ukraine ein neutraler Staat ohne Westbindung wird. Sie haben zuletzt eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine ins Spiel gebracht? Bleibt es dabei?

Klingbeil Die Verhandlungen führen die Ukraine und Russland, da gebe ich keine Ratschläge in einem Zeitungsinterview. Erst mal ist es sehr wichtig, dass jetzt Gespräche zwischen Vertretern der beiden Staaten stattfinden. Und ich finde, die Ukraine sollte Teil unserer Europäischen Union werden. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, da müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden.

Durch den Krieg hat sich das Militärverständnis komplett verändert. Kommt die Friedenspartei SPD bei der vom Kanzler ausgerufenen Zeitenwende überhaupt mit?

Klingbeil Die SPD als Partei von Willy Brandt und Helmut Schmidt stand immer für internationale Entspannungspolitik, für Abrüstung und Rüstungskontrolle – aber immer basierend auf eigener Stärke. Wir müssen in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Man kann die Hand ausstrecken, wenn sie stark genug ist. Krieg war irgendwie raus aus unserem Alltagsverständnis. Jetzt werden wir in Europa nach 70 Jahren Frieden von einer Großmacht bedroht. Ich treffe Menschen, die sich die Frage stellen, ob sie Deutschland vielleicht verlassen müssen, ob sie hier noch sicher sind. Dieses Sicherheitsversprechen müssen wir als Staat und als Regierung garantieren. Und deswegen war der Schritt von Olaf Scholz mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr wichtig und findet in der SPD eine große Unterstützung. Aber um das noch mal klar zu sagen: Die Zeitenwende hat Putins schrecklicher Krieg eingeläutet, nicht die SPD.

Bedauern Sie es, dass Sie nicht Verteidigungsminister geworden sind?

Klingbeil Ich bin auch nach 100 Tagen im Amt immer noch jeden Tag dankbar dafür, dass ich Parteivorsitzender bin. Und ich finde wir haben mit Christine Lambrecht eine sehr gute Verteidigungsministerin, die sich intensiv um die Truppe kümmert, gerade jetzt in diesen Zeiten.

Deutschland erlebt nach 2015 die nächste große Flüchtlingskrise. Schaffen wir das?

Klingbeil Die Situation ist ganz anders als 2015. Die Menschen aus der Ukraine haben erst einmal einen normalen Aufenthaltsstatus, mit dem sie sich für 90 Tage frei in Europa bewegen können. Ganz Europa zeigt eine große Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen. Das hat es so auch noch nie gegeben. In Polen sind gerade 1,5 Millionen Flüchtlinge, und es werden täglich mehr. Ich habe auch großen Respekt vor dem, was hier in Berlin von Ehren- und Hauptamtlichen geleistet wird. Das Ziel muss jetzt sein, dass die Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, in ganz Deutschland eine Zuflucht finden, dass alle Länder mithelfen. Aber natürlich ist der Bund in einer großen Verantwortung. Wir müssen ausreichend Geld zur Verfügung stellen. Und wir müssen den Arbeitsmarkt öffnen für Ukrainerinnen und Ukrainer. Kinder aus den vertriebenen Familien müssen in Schulen und Kitas gehen können. Da brauchen wir unkomplizierte Lösungen.

Was schlagen Sie konkret vor?

Klingbeil Wir wissen nicht, wie lange die Menschen hierbleiben werden. Die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer möchten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Aber der Krieg macht eine schnelle Rückkehr jeden Tag unwahrscheinlicher. Wir Deutsche müssen jetzt gute Gastgeber sein und auch dafür sorgen, dass Integration gelingen kann. Da bin ich sehr optimistisch. Gerade weil wir viel aus 2015 gelernt haben.

2015 hat es bei der Integration der Syrien-Flüchtlinge viele Probleme gegeben. Die neue Krise sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?

Klingbeil Das tut niemand. Wir können aber auch stolz sein. Ich finde, dass unser Land sich von einer großartigen Seite zeigt. Viele Menschen zeigen große Hilfsbereitschaft und Empathie.

Sind das die heftigsten 100 Tage, die je eine neue Bundesregierung politisch herausgefordert haben?

Klingbeil Seit 2020 ist die Welt in einer Dauerkrise. Wir hatten gehofft, dass wir die Pandemie langsam überwinden können. Und jetzt kommt eine nächste große Krise, die unser Leben für die nächsten 10 bis 15 Jahre prägen wird. Was in der Ukraine passiert, ist ja nicht in zwei Wochen vorbei. Dieser Krieg führt zu tektonischen Verschiebungen in Europa und in der Welt. Wir reden über Energiepreise, über Millionen Flüchtlinge, über eine neue Sicherheitsarchitektur.

Ist der Ampel-Koalitionsvertrag nicht komplett überholt?

Klingbeil Nein, der gilt. Und die Dringlichkeit der Fortschrittsprojekte hat ja mit dem Krieg noch einmal zugenommen. Nehmen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die Transformation zu einer klimaneutralen Welt ist auch eine Sicherheitsfrage und sie gelingt uns nur, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt da ist.

Den sie mit unbegrenzten Schulden erkaufen wollen?

Klingbeil Ich habe ein tiefes Vertrauen, dass der Finanzminister geeignete Vorschläge zur Finanzierung der im Koalitionsvertrag verabredeten Projekte machen wird.

Das ganze Land schaut auf den Krisenkanzler. Hilft das der SPD bei der Saarland-Wahl?

Klingbeil Wir haben mit Anke Rehlinger eine Spitzenkandidatin, die seriös das Saarland mit anführt, die als Wirtschaftsministerin für gute Industriepolitik und sichere Arbeitsplätze verantwortlich ist. Es ist ja kein Zufall, dass sie bei Kompetenz und Beliebtheit deutlich vor dem Ministerpräsidenten Hans liegt. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir die Landtagswahl gewinnen können. Das Saarland braucht eine Ministerpräsidentin, die Probleme löst und keinen Noch-Amtsinhaber, der Panik-Videos vor Tankstellen aufnimmt und jammert.

Im Saarland könnten Sie eine GroKo mit der CDU bilden, in Niedersachen will Stephan Weil Rot-Grün. Strebt die SPD in NRW und in Schleswig-Holstein wie im Bund eine Ampel an?

Klingbeil Es gibt ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen SPD, Grünen und FDP. Natürlich ruckelt es auch mal, das ist normal. Aber wir sehen ja, was dieser Bundesregierung nach nur 100 Tagen im Amt abverlangt wird. Die Zahl der Konflikte, die wir zu lösen haben, ist enorm. Aber wir führen das Land und die Menschen entschieden durch diese äußerst turbulente Zeit. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein sehen, dass die Ampel ein gutes Modell ist, um das Land voranzubringen. In Niedersachsen gibt es mit Stephan Weil einen starken Ministerpräsidenten, der das Land gut führt.

