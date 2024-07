Langstreckenraketen zur Abschreckung gegen Russland Was über die geplante Stationierung von US-Waffen bekannt ist – und was nicht

Die USA wollen erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die bis nach Russland reichen. Das hatten das Weiße Haus und die Bundesregierung am Mittwoch vereinbart und in einem Statement am Rande des Nato-Gipfels veröffentlicht. Demnach sollen von 2026 an zeitweise US-Langstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden.