Missglückte Digital-Offensive : Ministerin Klöckner macht Video mit Nestlé-Chef - das fliegt ihr nun um die Ohren

Was die Ernährungsministerin tun könnte:

❌ Nährwertampel einführen

❌ konkrete Zucker-, Fett- & Salzreduktionsziele bestimmen

❌ klare Regeln für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, festlegen



Was die Ernährungsministerin tut:

✅ Werbevideo für Nestle drehen



🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/e5055XZaL1