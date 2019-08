Suche nach Alternativen : Klöckner hält nichts von Plastiktütenverboten

Berlin Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner steht einem Plastiktütenverbot ablehnend gegenüber. Es gehe darum, Alternativen durch Innovationen anzubieten.

„Nur Verbote, so wie es die Grünen wollen, ohne eine Antwort zu haben, was denn die Alternative ist“, damit seien die Bürger nicht zufrieden, sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin vor Gremiensitzungen ihrer Partei. Unter Federführung ihres Ressorts würden bereits Alternativen zur Plastiktüte aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt.