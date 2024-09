Nach den Landtagswahlen im Osten Die Normalisierung einer Neonazi-Partei

Doch es ist alles andere als normal, und es sollte auch nicht den Anschein erwecken. Wenn Björn Höcke am Wahlabend vielsagend schweigt und seinen Triumph für die Kameras der allgemeinen, nicht parteinahen Medien inszeniert, sind das Bilder eines Faschisten – als der er auch bezeichnet werden darf. So moderiert es ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Sonntagabend in den Nachrichten an – und erhält dafür gleichermaßen Kritik wie Zuspruch. Die Öffentlichkeit ringt mit sich: Wie soll, ja wie muss man umgehen mit Parteivertretern, die an der Spitze gesichert rechtsextrem eingestufter Landesverbände stehen?