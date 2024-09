Nach Wahlen in Sachsen und Thüringen Kanzler Scholz ist angezählt

Es ist nicht so, dass sich Scholz nicht einbringt in den Wahlkampf. Er tourt durch die Länder und besuchte die wahlkämpfenden Genossen. Doch es bringt nicht den gewünschten Rückenwind. Weil Scholz wiederum die großen Linien in der Kommunikation mit den Bürgern außen vorlässt. Wo ist die Erklärung zur geplanten Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Wo die Ansprache nach Solingen, die Trauer und Entschlossenheit gleichzeitig signalisiert? Warum gelingt es dem versierten und erfahrenen Politprofi Scholz insgesamt nicht, die Ampel geräuschloser zu führen? Warum verliert er sich immer wieder im Mikromanagement, gibt aber die großen Linien nicht so vor, dass ihm Partei und Wähler willig folgen?