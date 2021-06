Wahl am Sonntag : CDU liegt in Sachsen-Anhalt laut Politbarometer deutlich vor AfD

Magdeburg Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt einer neuen Umfrage zufolge die CDU klar vor der AfD. Jedoch seien auch 37 Prozent der Wahlberechtigten noch unsicher, wen oder ob sie wählen wollen.

In dem am Donnerstagabend veröffentlichen ZDF-Politbarometer Extra für Sachsen-Anhalt kommt die CDU auf 30 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD bleibt bei 23 Prozent. Die Linke gewinnt einen halben Prozentpunkt auf 11,5 Prozent hinzu. Die SPD verharrt bei 10 Prozent, die Grünen bleiben bei 9 Prozent. Die FDP büßt anderthalb Prozentpunkte auf 6,5 Prozent ein und würde dem Umfrageergebnis zufolge nach zehn Jahren Pause wieder in den Landtag einziehen.