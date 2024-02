Der Wahlkampf im Osten beginnt Warum die Partei-Prominenz viel Zeit im Osten verbringt

Am Donnerstag gab sich die Bundespolitik in Sachsen ein Stelldichein: Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte die Elbe Flugzeugwerke in Dresden, um sich den Umbau früherer Personenflugzeuge in Frachtflugzeuge anzusehen und Gespräche mit Beschäftigten, dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung zu führen. Danach ging es für den SPD-Politiker in die Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte im Osterzgebirge, am Abend war dann das zwölfte sogenannte Kanzlergespräch in Dresden mit Bürgerinnen und Bürgern geplant.