Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Wahlbeteiligung – auf den Kopf gestellt

In Thüringen sieht es ähnlich aus. Die Wahlbeteiligung stieg von 64,9 auf 73,6 Prozent. Und die Nichtwähler gaben vor allem der AfD (71.000) und dem BSW (27.000) ihre Stimme. Erst dann folgte die CDU mit 23.000. Gerade die Ampel-Parteien konnten gar nicht oder wie die SPD nur schwach mobilisieren. „Es gibt keinen festen Profiteur einer hohen Wahlbeteiligung“, beobachtet Matthias Jung, der Chef der Forschungsgruppe Wahlen. Parteien, die ein Thema haben wie die AfD (Migration) oder das BSW (Frieden in der Ukraine) können erheblich mehr Nichtwähler gewinnen. Davon profitieren – je nach Attraktivität des Führungspersonals – auch Parteien, die dem etwas entgegensetzen. In Sachsen war es in absoluten Zahlen vor allem Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine CDU. In Thüringen mit dem schwächeren CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt blieb der Zuwachs zusätzlicher Wähler unter den Erwartungen. Die Union steigerte ihr Ergebnis nur leicht von 21,7 auf 23,6 Prozent. In beiden Ländern verloren die Christdemokraten allerdings auch viele Wähler an AfD und BSW.