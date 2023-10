Hessen und Bayern Warum die Landtagswahlen für Ampel und Union ein Fingerzeig sind

Die Grünen haben sicher das härteste Halbjahr ihrer jüngeren Geschichte hinter sich, das Heizungsdebakel und der Frust mit der Ampel wird hauptsächlich ihnen angelastet. Allerdings kämpfen sie in den beiden Bundesländern jeweils um Platz zwei - ganz so schlecht scheint es um die Partei also gar nicht zu stehen. Ein Achtungserfolg in Bayern und eine erneute Regierungsbeteiligung in Hessen würde man in Berlin gerne sehen. Die FDP wiederum ringt um den Einzug in die Landtage und damit mit der Fünf-Prozent-Hürde - den Liberalen ist die Regierungsbeteiligung in Berlin in den Landtagswahlen bislang auf die Füße gefallen. Egal, wie es ausgehen mag: Die Werte der AfD werden alle genau beobachten - und vielleicht ist der Weg nach den Landtagswahlen für einen großen Asylkompromiss zwischen Ampel und Union frei. Er würde alle demokratischen Parteien Anlass zur Hoffnung für 2025 geben.