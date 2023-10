Landtagswahlen aktuell Union laut Hochrechnungen stärkste Kraft in Bayern und Hessen

In Bayern gewinnen die Freien Wähler deutlich hinzu, deren Parteichef Aiwanger Ende August mit einer Affäre um ein antisemitisches Flugblatt in die Schlagzeilen geraten war. Nach einigen Tagen bat der 52-Jährige um Entschuldigung, zugleich beklagte er aber eine politische Kampagne gegen sich. In Umfragen erlebten die Freien Wähler danach einen Höhenflug. Dieser Trend spiegelte sich auch in Hessen wider, wo die Partei ebenfalls leicht zugelegt hat.