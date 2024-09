Landtagswahlen im Osten Was sind die Szenarien für Thüringen und Sachsen?

Die Christdemokraten regieren seit 1990 durchgängig in Sachsen, zunächst allein, dann mit wechselnden Partnern. Kretschmer führt seit 2019 eine Koalition mit SPD und Grünen. Es ist ein Zweckbündnis, in dem es vor allem zwischen CDU und Grünen knirschte. Kretschmer macht keinen Hehl daraus, dass er die Grünen am liebsten loswerden will. Hier kommt das BSW ins Spiel. Kretschmer positionierte sich bislang nicht eindeutig zum Wagenknecht-Bündnis, schloss eine Zusammenarbeit aber auch nicht grundsätzlich aus. Kretschmers Blick etwa auf Russland und seine Forderungen nach diplomatischen Initiativen im Ukraine-Krieg stoßen in der eigenen Bundespartei auf Ablehnung, es gibt aber dadurch Parallelen mit dem BSW. Der CDU-Politiker fordert zudem verschärfte Regelungen beim Bürgergeld und eine Begrenzung des Zuzugs Geflüchteter in Deutschland. Er will außerdem eine eigene sächsische Grenzpolizei schaffen. Bei vielen Sachsen kommt das offenbar gut an: Bei der Frage nach einer Direktwahl der Spitzenkandidaten liegt der Amtsinhaber klar vorne. Es wird spannend am Sonntag.