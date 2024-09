Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Für die Ampel wird es jetzt noch schwerer

Die SPD hat an diesem Sonntag nicht zur Wahlparty geladen. Das Willy-Brandt-Haus ist dem SPD-Präsidium vorbehalten. Generalsekretär Kevin Kühnert gibt TV-Interviews: „Wir müssen viel mehr werben um unseren Politikansatz. Und auch zuhören bei denjenigen, die an manchen Stellen nicht mitgehen und auch manche Lehren daraus ziehen“, sagt Kühnert. „Aber dafür muss jetzt eine andere Körperhaltung angenommen werden, nicht nur beim Bundeskanzler, sondern bei der gesamten SPD-Spitze. Ich nehme mich da ganz klar auch mit rein. Das betrifft uns hier alle.“ Anlass für personelle Konsequenzen bei der SPD sieht Parteichef Lars Klingbeil nicht. „Wir brauchen einen geschlossenen Kampf gemeinsam mit dem Bundeskanzler.“ Doch er fügt an: „Aber klar ist eben auch, dass alle jetzt in der Verantwortung sind, dass Dinge anders werden, dass alle kämpfen müssen und dass alle jetzt auch ihren Teil dazu beitragen müssen. Die Ergebnisse von heute, die können wir nicht akzeptieren.“ Man kann dies durchaus als Fingerzeig an den Kanzler lesen.