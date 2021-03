„Der Standard“ aus Wien schreibt über die Bedeutung der Landtagswahlen für die CDU im Bund:

„Zwar wird, so wie in Österreich, der Unmut in Deutschland über die andauernden Beschränkungen immer größer. Aber offensichtlich wollten die Wählerinnen und Wähler in der Pandemie keinen Wechsel an der Spitze ihrer Länder. Das könnte für Laschet ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Denn es würde bedeuten, dass bei der Bundestagswahl im September auch die Union recht gute Karten hätte, wieder die Nummer eins zu werden und das Kanzleramt zu halten. Doch diese Ableitung ist nicht zulässig - grundsätzlich nicht und erst recht nicht in diesem Fall. Angela Merkel, die jahrelang eine Konstante war, wird nicht mehr da sein. Und Laschet ist noch nicht einmal Kanzlerkandidat. Es gibt derzeit bloß zwei Landtagswahlen, und die haben seine Lage nicht verbessert.“