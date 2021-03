Landtagswahlen 2021 : Bei welchen Wählern Kretschmann und Dreyer besonders punkten konnten

Schaulustige und Demonstranten stehen vor dem ZDF-Wahlzentrum in Stuttgart, wo sich die Spitzenkandidaten der Landtagswahlen in Baden-Württemberg zur "Elefantenrunde" treffen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Analyse Stuttgart/Mainz Nach einer Befragung der Forschungsgruppe Wahlen haben die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz wegen der populären Ministerpräsidenten gewonnen. Die rechte AfD konnte von der Schwäche der Christdemokraten nicht profitieren.

Der Erfolg der Grünen in Baden-Württemberg beruht nach einer Befragung der Forschungsgruppe Wahlen vor allem auf der Tatsache, dass die Ökopartei längst in der politischen Mitte angekommen ist . Gerade die bürgerlichen Wähler geben den Grünen sehr gute Noten für ihre Regierungsarbeit und das Parteiansehen. Entscheidend ist aber der Spitzenkandidat Winfried Kretschmann , dem 80 Prozent der Befragten eine gute Arbeit bescheinigen.

Ganz neu für den Erfolg der Grünen ist die untypisch hohe Kompetenzzuschreibung in Gebieten, in den früher die CDU punktete. Dazu zählen Wirtschaft oder Bildung. Neben einem überragenden Zuspruch beim klassischen Öko-Thema Klimaschutz führen die Grünen auch bei „Zukunft“ oder „Ausländer“ sowie beim dominierenden Thema Corona. Unter den Hochgebildeten und in Großstädten sind die Grünen besonders erfolgreich. Sie schneiden in allen Altersgruppen als stärkste Partei ab und kommen selbst bei den Wählern ab 60 Jahren mit einem Plus von sieben Prozentpunkten auf 35 Prozent.