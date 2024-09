AfD in Thüringen Politik der Alternativlosigkeit hat Björn Höcke groß gemacht

Thüringen zeigt, was passieren kann, wenn die Wut stärker ist als die Angst vor den Folgen: Mit einer großen Mehrheit ist Björn Höcke gewählt worden, also der, der in der AfD am weitesten rechts steht. Würde er einen Koalitionspartner finden, was unwahrscheinlich ist, hätte Deutschland den ersten AfD-Ministerpräsidenten. Auch wenn er keine Partner für ein Bündnis findet, ist seine Partei in dem Bundesland so groß, dass er allen anderen beim Regieren mächtige Probleme bereiten kann.