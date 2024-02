Landtagswahl in Thüringen Ein Ministerpräsident Höcke ist nicht ausgeschlossen

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat Anfang dieser Woche ein Versprechen abgegeben. „Ich werde mit dieser AfD, der angeblichen Alternative, nicht koalieren und nicht mit ihr zusammenarbeiten“, sagte Voigt im TV-Talk „hart aber fair“. Der Chef der in Umfragen drittplatzierten Thüringer Linken, Christian Schaft, gibt das Ziel aus, bei der Landtagswahl „erneut stärkste Kraft in Thüringen“ zu werden. In der kommenden Legislaturperiode will die Linke mit Bodo Ramelow wieder den Ministerpräsidenten stellen. „Dem Faschisten Höcke trauen nicht einmal die AfD-Wählerinnen und -Wähler zu, Regierungschef sein zu können“, sagte Schaft. Auch der Chef der Thüringer SPD, Landesinnenminister Georg Maier, distanziert sich klar. Die SPD stehe für eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht zur Verfügung, so Maier. Seine Strategie in Abgrenzung zur AfD bestehe darin, dass die SPD in Thüringen einen Wahlkampf für die eigenen Themen mache. „Wir treten für die Erneuerung des demokratischen Sicherheitsversprechens ein“, sagte Maier.