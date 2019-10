Umfrage zur Landtagswahl in Thüringen : Linke vor CDU und AfD – keine Mehrheiten für mögliche Koalitionen

Erfurt Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Laut einer neuen Umfrage bekommt die Koalition aus Linke, SPD und Grüne keine Mehrheit mehr. Damit könnte es auch zu einer Minderheitsregierung kommen.

Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag zeichnet sich auch in einer neuen Umfrage eine extrem schwierige Regierungsbildung ab. Die rot-rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow muss laut der am Donnerstag veröffentlichten Insa-Umfrage für die Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe um ihre Mehrheit bangen. Mehrheiten für andere denkbare Regierungsbündnisse sind allerdings auch nicht erkennbar.