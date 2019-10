Fünf Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde : FDP ist noch nicht endgültig im Thüringer Landtag

Thomas L. Kemmerich (l), Spitzenkandidat der FDP in Thüringen und Parteivorsitzender Christian Lindner bei einer Pressekonferenz nach der Landtagswahl.

Erfurt Mit nur fünf Stimmen haben die Liberalen in Thüringen den Einzug in den Landtag geschafft - das sagt zumindest das vorläufige Endergebnis. Unter gewissen Umständen könnte sich das aber noch ändern.

Die FDP ist noch nicht mit absoluter Sicherheit im neu gewählten Thüringer Landtag vertreten. Das stehe erst fest, wenn das endgültige Wahlergebnis vorliege, erklärte das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag. Dieses soll am 7. November verkündet werden. In Thüringen weiche das endgültige Ergebnis allerdings - wenn überhaupt - nur äußerst geringfügig vom vorläufigen ab, ergänzte das Büro des Landeswahlleiters.