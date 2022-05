Landtagswahl Schleswig-Holstein : Kaum Rückwind aus Berlin für den hohen Norden

08.05.2022, Schleswig-Holstein, Kiel: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat seiner Partei, kommt nach Bekanntgaben der ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein zur Wahlparty. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Christian Charisius

Analyse Berlin Die Regierungspolitik der Berliner Ampel-Koalition gereichte SPD und FDP in Schleswig-Holstein nicht zum Vorteil – beide Parteien erlitten der Landtagswahl deutliche Einbußen. Allein die Grünen legen zu und können ihr bestes Ergebnis in der Geschichte des Landes feiern. Die Wahlverlierer regieren trotzig – oder richten den Blick schnell nach Nordrhein-Westfalen.

Seit die Ampel-Koalition im Bund das Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr beschlossen hat, stellt Schleswig-Holstein sich auf den großen Ansturm ein. Die Ampel hatte das ab 1. Juni geltende Ticket als Entlastung für drastisch gestiegene Energie- und Spritpreise angedacht. Doch Bewohner auf der Nordsee-Insel Sylt und Pendler im Norden rechnen nicht mit entlastenden Sommermonaten, sondern mit einer Flut von Touristen und überfüllten Zügen. Landesverkehrsminister und FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz hat bereits zusätzliche Züge für die Marschbahn zwischen Westerland auf Sylt und Elmshorn im Süden bestellt, wie er wenige Tage vor Landtagswahl sagte. Es ist symptomatisch für die Lage der Ampel-Parteien in Schleswig-Holstein, allen voran für SPD und FDP: Die Regierungspolitik im Bund gab ihnen keinen Rückenwind für die Landtagswahl. Allein die Grünen stellen hier eine Ausnahme dar.

Im Vergleich zur zurückliegenden Landtagswahl 2017 konnten die Grünen ihr Ergebnis mit 17,2 bis 19,3 Prozent deutlich verbessern (2017: 12,9; alle Ergebnisse laut ersten ARD- und ZDF-Hochrechnungen) und damit ihr bestes Ergebnis in der Geschichte des Landes erzielen. Die Kanzlerpartei SPD sackte drastisch ab auf 15,5 bis 16 Prozent (2017: 27,3) – ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Schleswig-Holstein. Die FDP kam auf nur noch 7 Prozent (2017: 11,5). Als eindeutiger Sieger geht die CDU mit 41,3 bis 42,8 Prozent aus der Wahl hervor. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zog mit 6,1 bis 6,9 Prozent in den Landtag ein (2017: 3,3). Die AfD muss mit 4,6 bis 4,9 Prozent um den Einzug bangen (2017: 5,9).

Info Die Spitzenkandidaten der Ampel-Parteien Thomas Losse-Müller (SPD) Der Ex-Grüne wurde erst 2020 Sozialdemokrat. Der 49-Jährige war Mitglied der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und SSW von 2021 bis 2017. Monika Heinold (Grüne) Die 63 Jahre alte Finanzexpertin mit sozialer Ader ist seit 2012 Finanzministerin. Bernd Buchholz (FDP) Der 60 Jahre alte Ex-Manager ist promovierter Jurist.

In der Hoffnung, das bundespolitische Gewicht doch noch in Waagschale zu werfen, tourten die Berliner Ampel-Spitzen zahlreich in den Norden. Am Freitag stand Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller in Kiel auf der Bühne, auch SPD-Chef Lars Klingbeil war dabei. Für die Grünen-Spitzenkandidatinnen Monika Heinold und Aminata Touré warb der grüne Vizekanzler und frühere Vizeministerpräsident des Landes, Robert Habeck, am Freitag in Neumünster. FDP-Spitzenmann Buchholz bekam am Samstag Unterstützung von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Das prominente Schaulaufen zeigt, welche Bedeutung dieser Wahl in Berlin beigemessen wird. Seit Beginn der Legislaturperiode ist es der zweite Stimmungstest für die Ampel nach der Saarland-Wahl Ende März. Und es ist der letzte Gradmesser vor der sogenannten „kleinen Bundestagswahl“ in Nordrhein-Westfalen in nur einer Woche.

Der alte und mutmaßlich neue Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte sie alle mit seiner großen Popularität in den Schatten. Bereits im Vorfeld der Wahl hatte sich abgezeichnet, dass der Amtsinhaber sich aussuchen können wird, mit wem er künftig regiert. Die Grünen wollten sich eine weitere Regierungsbeteiligung unter CDU-Führung jedenfalls nicht verbauen, auch wenn laut Vorwahl-Umfrage eine Ampel-Koalition rechnerisch möglich gewesen wäre. Einen klaren Wahlsieg von Günther werde man nicht ignorieren, war zu hören.

Vizekanzler Habeck sprach von einem „sehr sehr starken grünen Ergebnis“. Indirekt legte er Günther ans Herz, die Regierungsarbeit mit den Grünen fortzusetzen. Günther werde wissen, „wem er das Ergebnis zu verdanken hat“, sagte Habeck in der ARD. Konservative und moderne Kräfte hätten in Schleswig-Holstein gut zusammengearbeitet, so Habeck mit Blick auf das bisherige Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.

Aus der FDP waren am Wahlabend trotzige Töne zu hören. Es bedürfe keines Angebots an die CDU, sagte der FDP-Vizevorsitzende und frühere schleswig-holsteinische Landesparteichef, Wolfgang Kubicki, unserer Redaktion. „CDU und FDP wollten die erfolgreiche Regierung unter Ministerpräsident Daniel Günther fortsetzen, die Grünen wollten das ausdrücklich nicht“, sagte Kubicki mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Fortführung. Deshalb hätten die Grünen unter Umständen ihr Wahlziel erreicht – „allerdings anders als gedacht“, so der FDP-Vize. Kubicki gab sich zuversichtlich, dass es am Ende auf Schwarz-Geld hinausläuft.