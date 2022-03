Für die FDP will Spitzenpolitikerin Barbara Spaniol in den Landtag ziehen. Beim Parteitag der Linken in Homburg-Erbach wählten 85,1 Prozent der Mitglieder die 58-Jährige auf Platz eins der Landesliste. Ihre Themen sind u. a. Bildungsgerechtigkeit und der Kampf gegen Kinderarmut. Barbara Spaniol ist verheirater und hat ein Kind.