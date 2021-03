Rheinland-Pfalz : Corona-Pandemie bestimmt Rededuell vor Landtagswahl

Mainz In Rheinland-Pfalz will CDU-Politiker Christian Baldauf Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Amt streitig machen. Unterschiede taten sich beim TV-Duell unter anderem bei der Bildungs- und Kommunalpolitik auf.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Corona-Pandemie das TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) bestimmt. In der Debatte am Freitagabend im SWR-Fernsehen warf Baldauf Dreyer eine "Fassaden- und Symbolpolitik" bei den Wirtschaftshilfen zur Abmilderung der Corona-Krise vor. Die Ministerpräsidentin verteidigte hingegen die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz.

Dreyer steht derzeit an der Spitze einer Ampelkoaltion mit der FDP und den Grünen. Baldauf ist Oppositionsführer im Mainzer Landtag. Laut aktuellen Umfragen hat die SPD die CDU überholt. Die Sozialdemokraten liegen bis zu vier Prozentpunkte vorne. Die Landtagswahl findet am 14. März statt. Am selben Tag wird auch in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt.