Termine, Kandidaten, Prognosen : Das müssen Sie zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz wissen

Der Interims-Plenarsaal: Wegen der Sanierung des Deutschhauses tagt der Landtag Rheinland-Pfalz derzeit in der Steinhalle des Landesmuseums (Archivfoto). Foto: Landtag Rheinland-Pfalz/S. Sämmer

Mainz Im Superwahljahr 2021 werden nicht nur der Bundestag, sondern auch mehrere Landtage gewählt. Einer davon: der Landtag in Rheinland-Pfalz. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz erfolgt am 14. März 2021. Die Stimmabgabe ist an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal oder ab Anfang Februar 2021 per Briefwahl möglich.

Es werden die 101 Abgeordneten des 18. Landtags von Rheinland-Pfalz gewählt. Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre.

Grundsätzlich kann jeder volljährige Bürger wählen, der seit mindestens drei Monaten in Rheinland-Pfalz wohnt oder sich für gewöhnlich dort aufhält. Diese Personen stehen dann im Wählerverzeichnis und erhalten automatisch ihre Wahlbenachrichtigung (siehe Wahlbenachrichtigung). Es ist möglich, mittels Richterspruchs das Stimmrecht zu verlieren.

Aufgerufen zur Wahl sind knapp 3,1 Millionen Bürger aus Rheinland-Pfalz. Bei der Landtagswahl 2016 haben 2,16 Millionen Bürger ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,4 Prozent. Etwa 31 Prozent der Wähler nutzten die Briefwahl.

Wie wählen Bürger, die sich im Ausland aufhalten?

Bürgern, die sich im Ausland aufhalten, wird empfohlen, per Briefwahl zu wählen (siehe Briefwahl).

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Wahlkreisabgeordnete gewählt (Wahlkreisstimme); mit der Zweitstimme die Landes- und Bezirksliste (Landesstimme). Mit der Wahlkreisstimme wird ein Abgeordneter direkt gewählt (Direktmandat). Mit der Landesstimme entscheidet der Wähler über die Zusammensetzung des Landtags nach Parteien und Wählervereinigungen (siehe Zusammensetzung)

Wann erhalten Wähler ihre Wahlbenachrichtigung?

Jeder wahlberechtigte Bürger erhält bis spätestens 21 Tage vor der Landtagswahl (21. Februar 2021) eine Wahlbenachrichtigung. Diese führt alle wichtigen Informationen zur Wahl an: die Wahlzeit, die Wahlbezirksnummer, die persönliche Wählernummer, den Wahlraum mitsamt Adresse und ob dieser barrierefrei ist sowie Informationen zur Briefwahl.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich der Antrag auf Briefwahl. Dieser muss ausgefüllt und unterschrieben an die zuständige Verwaltung übermittelt werden (persönlich abgeben, per Brief oder als E-Mail versenden). Die Verwaltung schickt dem Wähler dann die entsprechenden Unterlagen zu: ein Wahlschein, ein Stimmzettel, ein Merkblatt sowie zwei farbige Umschläge. Der Stimmzettel ist ordnungsgemäß auszufüllen und wird in den blauen Umschlag (Stimmzettelumschlag) gesteckt, der dann zugeklebt wird. Dieser Umschlag wird gemeinsam mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Wahlschein in den roten Umschlag (Wahlbriefumschlag) gepackt. Dieser Umschlag wird ebenfalls verschlossen und kann dann per Post versandt werden.

Da der Wahlbriefumschlag bis spätestens am Wahltag beim Wahlvorstand ankommen muss, empfiehlt die Landesregierung, den Umschlag spätestens am 10. März 2021 in den Briefkasten zu werfen. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenfrei. Wer aus dem Ausland per Brief wählt, muss den Umschlag ausreichend frankieren.

Die Briefwahl muss bis spätestens 18 Uhr am zweiten Tag vor der Wahl (12. März) beantragt werden. Sie kann aber bereits beantragt werden, bevor die Wahlbenachrichtigung eingegangen ist. Das ist jederzeit persönlich, per Brief oder Mail bei der zuständigen Verwaltung möglich. Die Beantragung der Briefwahl muss nicht begründet werden.

Das hat mit dem Verfassungsrecht zu tun. Die Briefwahl ist grundsätzlich als Alternative zur Urnenwahl zugelassen, reine Briefwahlen sind nicht vorgesehen. Das wäre nur dann möglich, wenn die Stimmabgabe im Wahllokal ausgeschlossen wäre. Das ist aber nicht landesweit der Fall.

Seit dem 28. Januar (45 Tage vor der Wahl) ist es aber möglich, dass die jeweilige Kreiswahlleitung einen Antrag auf eine ausschließliche Briefwahl in Stimmbezirken oder Wahlkreisen stellt. Diesen Antrag muss der Landeswahlleiter im Einvernehmen mit dem Innenministerium genehmigen. In Rheinland-Pfalz sind (Stand 3. Februar 2021) 13 Anträge von Kreiswahlleitungen dieser Art eingegangen. Alle wurden abgelehnt.

Wie setzt sich aus den Wählerstimmen der Landtag zusammen?

Der Landtag Rheinland-Pfalz besteht aus 101 Abgeordneten. Gewählt wird in 52 Wahlkreisen. Die Bürger eines Wahlkreises wählen mit ihrer Erststimme einen Wahlkreisabgeordneten. Dabei reicht die einfache Mehrheit – gewählt ist, wer am meisten Stimmen holt. Somit sind 52 der 101 Sitze im Landtag mit Direktmandaten aus den 52 Wahlkreisen besetzt. Wer auf den übrigen 49 Sitzen sitzt, bestimmt die Zweistimme.

Mit der Landesstimme entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung des Landtages nach Parteien und Wählergemeinschaften. Jede Partei oder Wählergemeinschaft erhält nämlich so viele der 101 Abgeordnetensitze, wie ihnen anteilig aus dem Ergebnis der Landesstimmen zusteht. Bedacht werden allerdings nur solche Parteien oder Wählergemeinschaften, die mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben (Fünf-Prozent-Klausel). Von den über die Zweistimme gewonnenen Sitzen einer Partei (oder Wählergemeinschaft) werden dann die Direktmandate abgezogen. Der Überschuss wird mit Politikern besetzt, die auf der Landes- oder Bezirksliste stehen. Die Reihenfolge wurde vor der Wahl festgelegt.

Ab 18 Uhr am Wahltag läuft die Auszählung. Erste Prognosen – erhoben durch Umfragen unter den Wählern am Wahltag – werden in der Regel bereits zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht. Erste Hochrechnungen, die auf der tatsächlichen Auszählung basieren, folgen wenig später. Das vorläufige Endergebnis wird schnellstmöglich (2016 war es gegen 23 Uhr am Wahltag) bekanntgegeben. Das amtliche Ergebnis folgt in den Wochen nach der Wahl.

Insgesamt treten zwölf Parteien und eine Wählergemeinschaft an. Namentlich sind das: SPD, CDU, AfD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, Freie Wähler, Piratenpartei Rheinland-Pfalz, Ökologisch-Demokratische Partei, Klimaliste Rheinland-Pfalz, Die Partei, Partei Mensch Umwelt Tierschutz und Volt Deutschland.

Spitzenkandidatin der SPD ist die amtierende Ministerpräsidentin des Landes, Malu Dreyer (bürgerlich Marie-Luise). Sie ist gelernte Staatsanwältin, 60 Jahre alt und in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz geboren. 1995 war Dreyer Hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach, 2002 wurde sie Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. Seit 2013 ist Malu Dreyer Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

Spitzenkandidat der CDU ist Christian Baldauf. Der stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz ist in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) geboren, 53 Jahre alt und gelernter Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Arbeitsrecht. Seit 1983 ist Baldauf Mitglied der CDU, seit 2006 Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschland und seit 2018 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz.

Die Superministerin Anne Spiegel ist die Spitzenkandidatin der Grünen. Sie ist 40 Jahre alt, geboren in Leimen (Rheinland-Pfalz) und war nach ihrem Studium der Politik, Philosophie und Psychologie als Sprachlehrerin tätig. Seit 2016 ist Spiegel Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz und seit 2020 zusätzlich Umweltministerin.

Die FDP geht mit Daniela Schmitt (48) als Spitzenkandidatin an den Start. Aktuell ist sie Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Spitzenkandidat der AfD ist Michael Frisch (63). Er ehemaliger Gymnasiallehrer und derzeit stellvertretender Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion.

Die Linke stellte ein Spitzenduo auf: David Schwarzendahl (37) und Melanie Wery-Sims (37) stehen für die Partei auf Landeslistenplatz eins und zwei. Schwarzendahl ist gelernter Buchbinder, Wery-Sims ist Fremdsprachenassistentin.

Wie setzt sich der Landtag aktuell zusammen?

In der 17. Legislaturperiode des Landtages Rheinland-Pfalz ist die SPD die stärkste Fraktion mit 39 Sitzen (36,2 Prozent der Stimmen). Darauf folgen die CDU (35 Sitze; 31,8 Prozent), die AfD (14 Sitze; 12,6 Prozent), die FDP (sieben Sitze; 6,2 Prozent) und Bündnis 90/Die Grünen (sechs Sitze; 5,3 Prozent).

Wie sind derzeit die Umfragen?

Zwei Monate vor der Landtagswahl (Anfang Januar 2021) hat „Infratest Dimap“ im Auftrag des Südwestrundfunks folgende Ergebnisse erhoben: 33 Prozent der Befragten hätten die CDU gewählt, 28 Prozent die SPD, 15 Prozent die Grünen, acht Prozent die AfD, sechs Prozent die FDP, drei Prozent die Linke und sieben Prozent eine der anderen Parteien.

Am 5. Februar veröffentlichte die „Forschungsgruppe Wahlen“ ein im Auftrag von ZDF erhobenes Politikbarometer, das im Kräfteverhältnis jenem von „Infratest Dimap“ ähnelt. Der Umfrage zufolge würden 33 Prozent der Befragten die CDU wählen. 31 Prozent der Stimmen entfielen auf die SPD, 13 Prozent auf die Grünen, sieben Prozent auf die AfD, fünf Prozent auf die FDP, vier Prozent auf die Linke und sieben Prozent auf andere Parteien.

Sollten sich diese Umfragen bewahrheiten, würde die SPD ihre Position als stärkste Kraft verlieren. AfD und FDP büßten demnach ebenfalls Stimmen ein, während die Grünen auf mehr als doppelt so viele Stimmen wie noch 2016 kommen würden. Die CDU hätte einen leichten Wählerzulauf.

Ungeachtet der sinkenden Umfragewerte für die SPD, ist die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer beliebter als jeder der anderen Spitzenkandidaten. Müssten sich die Rheinland-Pfälzer für eine Person entscheiden, würden 59 Prozent der Stimmen auf Dreyer fallen und nur 23 Prozent auf ihren Konkurrenten in der CDU, Christian Baldauf. Das zeigt das jüngste Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen.

Wie verändert die Pandemie die Wahl?