Rätsel bei der Landtagswahl NRW : Das kostet der Kinderwagen von Hendrik Wüst

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 7 Bilder Hendrik Wüst kommt mit Frau und Kind zur Wahl – schon wieder

Düsseldorf Schon am Sonntagvormittag hat er im Mittelpunkt gestanden: Hendrik Wüst im Wahllokal in Rhede. Ein besonderer Blickfang ist dabei aber vor allem der Kinderwagen gewesen, den der CDU-Politiker vor sich her schob. Das kostet das Modell.

Die Bilder von Hendrik Wüsts Wahlsieg dominierten am Sonntag bei der Landtagswahl die Medien. Schon an Vormittag stand der amtierende NRW-Ministerpräsident (CDU) aber im Mittelpunkt: Im Wahllokal in Rhede gab er seine Stimme ab. Mit dabei war Tochter Philippa im eleganten Kinderwagen.

Der Blickfang ist ein nicht ganz preiswertes Modell, wie Recherchen ergeben. Philippa wird von ihren Eltern in einem Hesba Condor Coupé herumkutschiert – inklusive verstellbarem Sportsitz. Im Internet liegt der Preis für ein solches Modell je nach Anbieter bei knapp 1300 Euro.

Bei Hesba selbst können Kunden zwischen verschiedenen Designs sowie Stoff- und Ledervariationen wählen. Familie Wüst hat sich offenbar für ein dunkles Blau mit weißen Hartgummi-Reifen entschieden.

(axd)