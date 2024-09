Landtagswahl in Thüringen Ein Geschichtslehrer besiegte Björn Höcke

Er ist Geschichtslehrer, „Vogtländer durch und durch“, wie er sagt – und nun auch so etwas wie ein Held in seiner CDU: Der Bildungspolitiker Christian Tischner hat sein Direktmandat in seiner Heimat in Ostthüringen gegen AfD-Landeschef Björn Höcke verteidigt. Dabei hatte Höcke, ebenfalls Geschichtslehrer, extra den Wahlkreis gewechselt, weil er sich in Tischners Region bessere Chancen ausrechnete als in der CDU-Hochburg Eichsfeld, wo Höcke mit seiner Familie seit vielen Jahren wohnt. „Er wollte die Region benutzen. Ich glaube, da haben viele Menschen gesagt, dass sie das nicht möchten“, sagte Tischner nach seinem Sieg der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er verbuchte 43 Prozent der Stimmen, Höcke nur 38,9 Prozent.