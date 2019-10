Landtagswahl in Thüringen : Triumph für Linke und AfD

Landtagswahl in Thüringen

Erfurt Die Thüringer bestätigen Bodo Ramelow im Amt, entziehen seiner Koalition aber die Mehrheit. Stattdessen wird die AfD zweitstärkste Partei. Eine Regierung ohne sie oder die Linke ist unmöglich.

Das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen macht die Regierungsbildung schwierig. Zwar wurde die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow erstmals stärkste Partei in Thüringen und erreichte mit rund 30 Prozent ihr bestes Ergebnis bei Landtagswahlen überhaupt. Für eine Fortsetzung der bisherigen rot-rot-grünen Koalition reicht es aber wegen der Schwäche der Koalitionspartner nicht. Die Grünen konnten ihren Höhenflug der jüngsten Zeit nicht fortsetzen und zogen nur knapp in den Landtag ein, die SPD sackte erneut bei einer Landtagswahl auf ein einstelliges Ergebnis ab. Die FDP übersprang nach dem Stand der Hochrechnungen vom Abend die Fünf-Prozent-Hürde nur mit Mühe.