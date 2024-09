Landtagswahlen Wer hat denn eigentlich die AfD gewählt?

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen zeigen beim Blick hinter die reinen Zahlen abermals: Die etablierten Parteien kommen vor allem an die Jüngeren in der Bevölkerung nicht mehr ran. In Sachsen entschieden sich mit 30 Prozent doppelt so viele unter 30-Jährige für die AfD wie für die CDU. In Thüringen ließ die Partei von Björn Höcke in dieser Altersgruppe mit 36 Prozent alle anderen Parteien hinter sich. Massive Unterschiede gab es in beiden Ländern zwischen Männern und Frauen, aber nicht nur – wie ein Blick in die Statistiken der Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen: