Einladung von Ministerpräsident Kretschmer : Grüne treffen sich in Sachsen zu informellem Gespräch mit CDU

Dresden Nach der Landtagswahl folgen die Gespräche zwischen den Parteien in Sachsen. Jetzt wurde bekannt, dass die CDU die Grünen zu einem ersten formlosen Austausch eingeladen hat.

Die sächsischen Grünen wollen sich nach der Landtagswahl in den kommenden Tagen zu einem ersten informellen Gespräch mit der CDU-Spitze treffen. Der Landesvorstand habe am Montagabend einstimmig beschlossen, die Einladung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu einem Vorgespräch anzunehmen, teilte die Partei am Dienstag in Dresden mit.