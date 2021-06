Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Lauter Gegenprotest bei AfD-Wahlkampfabschluss in Magdeburg

Lauter Gegenprotest bei AfD-Wahlkampfabschluss in Magdeburg

Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Tino Chrupalla, AfD-Parteichef und Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, spricht während der Abschlusskundgebung seiner Partei auf dem Domplatz in Magdeburg. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Magdeburg Kurz vor der Landtagswahl am Samstag in Sachsen-Anhalt haben Gegendemonstranten den Wahlkampf-Abschluss der AfD gestört. Sie übertönten die Reden mit Musik, Sirenen und Sprechchören.

Unter Buh-Rufen und lauten Störgeräuschen hat die AfD in Sachsen-Anhalt ihren Wahlkampf abgeschlossen. Bis zu 150 Besucher kamen am Freitag zur Veranstaltung der AfD auf den Domplatz, rund 250 Menschen demonstrierten direkt daneben vor dem Landtag gegen die Versammlung. Mit lauten Sirenen und Sprechchören störten sie die Redner der AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet wird.