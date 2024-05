Landtagswahl in Sachsen Wahlprogramm verabschiedet – AfD will Verfassungsschutz ändern

Die sächsische AfD hat ihr Programm für die Landtagswahl im September beschlossen. Den kompletten Text wollte sie jedoch zunächst nicht öffentlich preisgeben. Einige Punkte wurden aber in der Debatte beim Landesparteitag am Samstag in Glauchau bekannt. Demnach heißt es in der Präambel, die AfD wolle in Sachsen Regierungsverantwortung übernehmen und einen Politikwechsel einleiten.