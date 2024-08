Kurz vor Landtagswahl AfD laut neuer Umfrage in Sachsen wieder knapp vor CDU

Eine vor rund einer Woche veröffentliche ZDF-„Politbarometer Extra“-Umfrage hatte die CDU erstmals seit längerem wieder vor der AfD gesehen, die vom sächsischen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. In dieser Befragung kam die CDU auf 34 Prozent, die AfD auf 30 Prozent. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, am gleichen Tag finden auch im benachbarten Thüringen Landtagswahlen statt.