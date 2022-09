Spitzenkandidaten, Umfragen, Koalitionen : Das müssen Sie zur Landtagswahl in Niedersachsen wissen

Das müssen Sie zur Landtagswahl in Niedersachsen wissen

Hannover Am 9. Oktober wird der Landtag in Niedersachsen gewählt. Wer zu Wahl steht, wie die Umfragen sind und welche Koalitionen möglich sind. Ein Überblick.

Schon seit fast zehn Jahren regiert Stephan Weil als Ministerpräsident in Niedersachsen. Bei der Landtagswahl am 9. Oktober strebt der SPD-Politiker eine dritte Amtszeit an - gelingt ihm das, könnte er einen Rekord brechen. Eine Fortsetzung der großen Koalition aus SPD und CDU gilt allerdings als unwahrscheinlich. Alles Wichtige zur Wahl im Überblick: