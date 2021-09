Landtagswahlen mit guten Chancen für Sozialdemokraten : In Mecklenburg-Vorpommern deutet alles auf einen Wahlsieg der SPD hin

Schwerin Zwei Wochen bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern – und die SPD hat gute Chancen, diese zu gewinnen. Die Sozialdemokraten kamen bei der jüngsten Umfrage auf 39 Prozent, die CDU auf 14 Prozent. Offen ist, welche Koalitionspartner sich die Sozialdemokraten für die kommenden fünf Jahre aussuchen.

Auch nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag kommender Woche wird die SPD voraussichtlich die Regierung in Schwerin anführen. Sofern die Umfragen zutreffen, werden dabei zum ersten Mal sechs Parteien in den Landtag einziehen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schloss öffentlich bislang nur die AfD als mögliche Partnerin aus.