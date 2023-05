Landtagswahl in Bremen SPD klar vor CDU - Grüne mit deutlichen Verlusten

Die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut (BIW) sprang auf 10,5 Prozent nach nur 2,4 Prozent 2019. BIW-Spitzenkandidat Jan Timke führte den Erfolg auf „eine hohe Unzufriedenheit in der Stadt“ zurück. BIW profitierten aber auch davon, dass die AfD in Bremen dieses Mal nicht antreten konnte. Grund sind zwei zerstrittene Parteigruppierungen, die jeweils eigene Wahllisten einreichten, was zur Disqualifizierung führte.