Landtagswahl am Sonntag Nervöser Blick der SPD nach Brandenburg

Doch nun liefern sich SPD und AfD auf den letzten Metern einen Zweikampf. Drei Wochen nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen geht es am Sonntag in Potsdam darum, ob die AfD stärkste Kraft wird - es wäre das erste Mal in Brandenburg und das zweite Mal bei einer Landtagswahl überhaupt, nach Thüringen.