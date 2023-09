AfD-Chancen bei der Bayernwahl Radikalität, Traditionalität und Tracht

Ausgerechnet Franz Josef Strauß muss sich wohl geirrt haben. „Rechts von der CDU/CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben“, hatte der Übervater der CSU einst gesagt. Dem würden sehr viele Menschen im Freistaat derzeit widersprechen. Wie viele genau, wird sich am 8. Oktober bei der Bayernwahl zeigen, für die AfD stehen die Chancen jedenfalls ziemlich gut. In Umfragen konnte sie in den vergangenen Monaten stetig zulegen, aktuell würden zwischen 13 und 17 Prozent der bayrischen Bevölkerung der AfD ihre Stimme geben.