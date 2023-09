Landtagswahl in Hessen 2023 Schwarz-grüne Koalition wäre laut aktueller Umfrage möglich

Rund vier Wochen vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein in einer Umfrage weiter deutlich vor der SPD und den Grünen. Die Christdemokraten kommen im am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen auf 30 Prozent. Dahinter folgen die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Grünen mit Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt mit jeweils 19 Prozent.