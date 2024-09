Landtagswahl in Brandenburg „Der Osten ist blau“

Berndt bezeichnete die AfD als Zukunftspartei. „Vergesst nicht diesen Zuspruch, den wir in diesem Wahlkampf hatten, diesen Zustrom der Jugend“, rief er Anhängern auf der AfD-Wahlparty zu. Der Brandenburger Spitzenkandidat ist auf Bundesebene kaum bekannt. Der AfD-Politiker, Jahrgang 1956, studierter Zahnmediziner, steht in der AfD Rechtsaußen. Vom Verfassungsschutz wird er als rechtsextremistisch eingestuft. Seine Landespartei wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt, ist also nicht gesichert rechtsextremistisch wie die Landesverbände in Sachsen und Thüringen.