Landtagswahl in Bayern 2023 Freien Wähler gewinnen in Umfrage an Zustimmung

In der am Freitag, 8. September, veröffentlichten Erhebung des Mannheimer Instituts Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 36 Prozent. Im Frühling diesen Jahres wurde sie in vorangegangenen Umfragen bei 40 bis 41 Prozent gesehen. Die Freien Wähler als Koalitionspartner legen in der Zustimmung hingegen deutlich zu und kommen auf 16 Prozent – in den Monaten zuvor wurden neun bis 14 Prozent prognostiziert.