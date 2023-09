Landtagswahl in Bayern 2023 Umfragen sehen CSU bei 36 Prozent und Freie Wähler weiter stark

Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober zeitgleich mit derjenigen in Hessen statt. Im Jahr 2018 holte Söders CSU nur 37,2 Prozent der Stimmen in Bayern – das schlechteste Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Seither regiert er mit den Freien Wählern und will diese Koalition auch fortsetzen. Aiwanger räumte zuletzt ein, dass in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt in seinem Ranzen gefunden worden war. Sein Bruder gab an, er habe dieses verfasst.