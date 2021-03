Entscheidung am 14. März : Alle Entwicklungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg

Zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegen die ersten Prognosen vor. Die CDU rutscht demnach in beiden Ländern auf einen historischen Tiefststand. Die Prognosen sind an diesem Abend allerdings mit besonderer Vorsicht zu betrachten, da der Anteil der Briefwähler in beiden Ländern ungewöhnlich hoch war.



Baden-Württemberg



Die Grünen in Baden-Württemberg haben die Landtagswahl einer Prognose zufolge mit großem Abstand gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verzeichnete am Sonntag leichte Zugewinne und kam laut ARD-Prognose auf 31 Prozent, während der Koalitionspartner CDU deutliche Verluste hinnehmen musste und nur noch auf 23 Prozent kam. Außerdem werden der Prognose zufolge AfD, FDP und SPD im Landtag vertreten sein mit Ergebnissen zwischen elf und zwölf Prozent.



Rheinland-Pfalz



Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach ersten Prognosen die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. Dreyer kann damit voraussichtlich in der bestehenden Ampel-Koalition weiterregieren. Die Sozialdemokraten kamen am Sonntag laut SWR-Prognose auf 34,5 Prozent, nach 36,2 Prozent bei der Wahl 2016. Zweitstärkste Kraft wurde demnach die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf mit 26,0 Prozent, nach 31,8 Prozent vor fünf Jahren. Die Grünen kommen auf 8,5 Prozent, nach 5,3 Prozent. Die AfD bekommt 10,5 Prozent, nach 12,6 Prozent. Die FDP erhält 6,5 Prozent, nach 6,2 Prozent vor fünf Jahren. Die Freien Wähler ziehen demnach mit 5,5 Prozent in den Landtag ein. Die ungewöhnlich vielen Briefwahlstimmen machen die ersten Prognosen und Hochrechnungen schwieriger.