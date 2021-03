Wahl-Newsblog : „Ergebnisse sind ein Weckruf für die gesamte CDU“

Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben der CDU historische Niederlagen beschert. In Baden-Württemberg trugen die Grünen von Ministerpräsidentden Wahlsieg davon, in Rheinland-Pfalz die SPD von RegierungschefinInlegten laut vorläufigem amtlichem Endergebnis die Grünen im Vergleich zu 2016 leicht zu auf 31,9 bis 32,6 Prozent. Der Koalitionspartner CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann verlor deutlich: Ihre Partei kam auf 24,1 Prozent, was das bislang schlechteste Ergebnis der CDU in Baden-Württemberg wäre. Mit weitem Abstand folgten AfD, SPD und FDP. Die AfD verlor leicht und kam auf 9,7 Prozent. Die FDP legte deutlich zu auf 10,5 Prozent. Die SPD landete mit leichten Verlusten bei 11 Prozent. Zu den aktuellen Grafiken kommen Sie hier. Inkam die SPD dem vorläufigem amtlichem Endergebnis zufolge mit minimalen Verlusten auf 35,7 Prozent. Die CDU mit Spitzenkandidat Christian Baldauf stürzte auf 27,7 Prozentpunkte ab - das ist ihr bislang schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Die Freien Wähler lagen in den Hochrechnungen bei 5,4 Prozent und ziehen damit erstmals in den Landtag ein. Die AfD kam auf 8,3 Prozent, die Grünen auf 9,3 Prozent, die FDP auf 5,5 Prozent. Die Linke scheiterte in beiden Bundesländern klar an der Fünfprozenthürde. Zu den aktuellen Grafiken kommen Sie hier.